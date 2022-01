Milano, marocchino aggredisce vigilessa in piazza Duomo: gli aveva detto di mettere la mascherina (Di sabato 22 gennaio 2022) Aggredita per aver chiesto a un uomo di indossare la mascherina. E' quanto accaduto a una vigilessa a Milano . Un'agente della Polizia locale è stata aggredita questa sera in piazza Duomo per aver ... Leggi su leggo (Di sabato 22 gennaio 2022) Aggredita per aver chiesto a un uomo di indossare la. E' quanto accaduto a una. Un'agente della Polizia locale è stata aggredita questa sera inper aver ...

