Milan-Juventus | Pioli | “Domani partita importante | non decisiva Ibra trequartista? No”

(Di sabato 22 gennaio 2022) Il tecnico del, Stefano, ha parlato in conferenza stampa in vista del match tra rossoneri edi. Ecco le sue parole: “Ildavanti allaè una testimonianza del lavoro fatto? Sì. E’ un aspetto che dimostra il lavoro che stiamo facendo come è evidente che laora è in un momento di formarispetto a inizio stagione. Dovremo fare una grande prestazione. E’ una, non saràma sarà. Lasta dimostrando la sua forza, riuscire a vinceresarebbeper la nostra classifica. Abbiamo tante qualità, soprattutto a livello tecnico ...

Ultime Notizie dalla rete : Milan Juventus

Queste le parole di Stefano Pioli, allenatore del, in conferenza stampa in vista del big match di domani alle 20.45 a San Siro contro la. "E' una partita importante, non decisiva ma ...In attesa del big matchdi domani, l'Inter vuole andare in fuga ed ha ghiotta una occasione a San Siro contro un Venezia che, nonostante gli otto casi Covid accertati, cerca punti ...tra il suo Milan e la Juventus allenata da Massimiliano Allegri. L’allenatore rossonero sottolinea ovviamente l’importanza di questa sfida di cartello, tra due delle squadre più forti d’Italia. Pioli ...Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Peppe Di Stefano ha parlato degli ultimi dubbi di formazione di Stefano Pioli in vista della gara di domani sera ...