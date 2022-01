Milan-Juventus, le probabili formazioni di Pioli e Allegri | VIDEO (Di sabato 22 gennaio 2022) Le probabili formazioni di Milan-Juventus, partita della 23^ giornata della Serie A 2021-2022, in questo VIDEO della redazione di 'GazzettaTV'. Stefano Pioli e Massimiliano Allegri operano dei cambi rispetto al precedente incontro di campionato Leggi su pianetamilan (Di sabato 22 gennaio 2022) Ledi, partita della 23^ giornata della Serie A 2021-2022, in questodella redazione di 'GazzettaTV'. Stefanoe Massimilianooperano dei cambi rispetto al precedente incontro di campionato

Advertising

juventusfc : ?????????? & ?????????? ?????????????? | #MilanJuve @MarioMandzukic9 ??il Milan Buona lettura ?? - AntoVitiello : #Algeria fuori dalla Coppa d'Africa dopo la sconfitta con la Costa d'Avorio. #Bennacer pronto a tornare a Milano ne… - juventusfc : Qui #TrainingCenter ?? Di corsa verso #MilanJuve ?? - Spazio_J : Milan-Juventus, Allegri in conferenza: 'Domani out solo in due' - - ImpieriFilippo2 : RT @CalcioFinanza: #Scaroni su Milan-Juventus: «Senza tifosi perdiamo 5 milioni» -