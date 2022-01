Milan-Juve | Scaroni | «Senza tifosi perdiamo 5 milioni»

(Di sabato 22 gennaio 2022) Il presidente delPaoloè intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, per commentare le richieste rimaste inascoltate del calcio a proposito degli aiuti per superare le difficoltà portate dalla pandemia. «E’ indubbio che i club abbiano sofferto la mancanza di ristori. Come è ovvio che ci spettino: continueremo la battaglia», ha L'articolo

Advertising

juventusfc : ?????????? & ?????????? ?????????????? | #MilanJuve @MarioMandzukic9 ??il Milan Buona lettura ?? - juventusfc : Qui #TrainingCenter ?? Di corsa verso #MilanJuve ?? - Gazzetta_it : Milan-Juve, i duelli ai raggi x: il confronto statistico reparto per reparto #MilanJuve - UYt94703621 : @Noblus_ Vabbè Michele ha messo Atalanta sesta e Rollo Inter quinta e Milan sesto. Oltre al fatto che hanno messo J… - RizzoJago : RT @SkySport: Milan-Juventus, Orsato indisponibile: arbitra Di Bello #SkySport #SerieA #SkySerieA #MilanJuve #Milan #Juve #Orsato #DiBello… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Juve

La squadra di Simone Inzaghi vuole allungare sul, prossimo avversario dei campioni d'Italia, secondo in classifica e chiamato a rispondere presente nel big match contro lain questo turno. ...In questa rubrica raccontiamo la seconda vita dei calciatori. La puntata di oggi è dedicata all'ex attaccante Nicola AmorusoFabio Capello, ex allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportweek parlando del match tra Milan e Juventus: "Gara difficile da decifrare. Entrambe devono vincere. Il Milan deve stare attento ...Rafael Leao alla Gazzetta dello Sport – Rafael Leao ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. L’attaccante, che sta trovando sempre di più continuità negli schemi di Pioli ha parlato anch ...