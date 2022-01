Migranti, autorizzato lo sbarco a Lampedusa e Pozzallo di 192 persone a bordo della Mare Jonio: in attesa di un “porto sicuro” da 2 giorni (Di sabato 22 gennaio 2022) Dopo due giorni di attesa di un “porto sicuro”, alla Mare Jonio, con a bordo 192 Migranti soccorsi, è stato autorizzato lo sbarco di 142 di loro a Lampedusa. Gli altri 70 arriveranno invece, in serata, a Pozzallo, in provincia di Ragusa, sulle motovedette della Guardia costiera. Sulla più grande delle Pelagie approderanno minori, donne, nuclei familiari e fragili per assicurare loro una tempestiva assistenza. Alle 7.15 sono iniziate le operazioni di trasbordo sulle motovedette della Capitaneria di porto, al termine inizierà la traversata che condurrà la Mare Jonio, dopo 12 ore di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Dopo duedidi un “”, alla, con a192soccorsi, è statolodi 142 di loro a. Gli altri 70 arriveranno invece, in serata, a, in provincia di Ragusa, sulle motovedetteGuardia costiera. Sulla più grande delle Pelagie approderanno minori, donne, nuclei familiari e fragili per assicurare loro una tempestiva assistenza. Alle 7.15 sono iniziate le operazioni di trassulle motovedetteCapitaneria di, al termine inizierà la traversata che condurrà la, dopo 12 ore di ...

Advertising

diego4all : RT @fattoquotidiano: Migranti, autorizzato lo sbarco a Lampedusa e Pozzallo di 192 persone a bordo della Mare Jonio: in attesa di un “porto… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Migranti, autorizzato lo sbarco a Lampedusa e Pozzallo di 192 persone a bordo della Mare Jonio: in attesa di un “porto… - fattoquotidiano : Migranti, autorizzato lo sbarco a Lampedusa e Pozzallo di 192 persone a bordo della Mare Jonio: in attesa di un “po… -