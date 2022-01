Michelle Hunziker, ritorno dall'ex Ramazzotti? Con chi hanno paparazzato Eros: inequivocabile (Di sabato 22 gennaio 2022) Torneranno di nuovo insieme? Dopo l'annuncio ufficiale della separazione tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, impazzandole voci sul ritorno di fiamma fra la showgirl e l'ex marito, Nessuna ufficialità, nè riferimenti al presunto gossip, ma Eros ha fatto intendere ben altro: "Sono free", ha scritto Leggo. In alcune stories Instagram, Ramazzotti ha sorpreso un paparazzo a fotografarlo in compagnia di un'amica e ha colto la palla al balzo. "Lui mi sta fotografando con una mia amica, ma non sono fidanzato, sono free!free", dice il cantante smentendo tutti i pettegolezzi scoppiati su di lui. Molti fan però sognano un ritorno della coppia, rammentando i tempi in cui erano felici e riempivano le cronache rosa. dalla loro unione è nata Aurora ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Torneranno di nuovo insieme? Dopo l'annuncio ufficiale della separazione tra Tomaso Trussardi e, impazzandole voci suldi fiamma fra la showgirl e l'ex marito, Nessuna ufficialità, nè riferimenti al presunto gossip, maha fatto intendere ben altro: "Sono free", ha scritto Leggo. In alcune stories Instagram,ha sorpreso un paparazzo a fotografarlo in compagnia di un'amica e ha colto la palla al balzo. "Lui mi sta fotografando con una mia amica, ma non sono fidanzato, sono free!free", dice il cantante smentendo tutti i pettegolezzi scoppiati su di lui. Molti fan però sognano undella coppia, rammentando i tempi in cui erano felici e riempivano le cronache rosa.a loro unione è nata Aurora ...

