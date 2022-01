Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti stanno insieme? Silenzio rotto dal cantante

(Di sabato 22 gennaio 2022)sono di nuovo? Ilrompe ilDopo lo spiazzante e inaspettato annuncio con cuie Tomaso Trussardi annunciavano la fine del loro matrimonio il gossip si accesso non solo sui motivi della rottura ma anche e soprattutto su un possibile ritorno di fiamma traed. I due sono statinei primi anni ’90, dal loro amore è nata Aurorae per anni hanno fatto sognare i fan che non si sono mai arresi alla loro separazione e che adesso che sono entrambi single (anchesi è ...

Eros Ramazzotti esono di nuovo insieme? Il cantante rompe il silenzio Dopo lo spiazzante e inaspettato annuncio con cuie Tomaso Trussardi annunciavano la fine del loro matrimonio ...Nei giorni scorsiha annunciato la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi. In realtà era da un pò di tempo che si rincorrevano delle voci su questa ipotetica crisi tra i due ma soltanto nei ...A vedere la scena sembrerebbe un vecchio film di Arnold Schwarzenegger in cui probabilmente il divo avrebbe utilizzato una controfigura e uno stuntman per una scena così complessa e adrenalinica. Inve ...Michelle Hunziker, dopo il divorzio, sta pensando a lui? Le voci si rincorrono e puntano proprio ad una sua ex fiamma ...