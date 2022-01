Michel Houellebecq, romanticismo frustrato + reazione = noia (Di domenica 23 gennaio 2022) Titolo incendiario, sostanza pompier. Se voleva stupire, con il suo ultimo romanzo – Annientare (traduzione di Milena Zemira Ciccimarra, La Nave di Teseo, pp. 752, euro 23,00), Michel Houellebecq c’è riuscito: pochissimo sesso, quasi nessuna provocazione politica; molto amore coniugale, molti buoni sentimenti. Soprattutto, pochissime idee: è un romanzo-romanzo, perfino ‘di genere’; non un romanzo a tesi come i suoi libri più interessanti. Che manchino i consueti rigurgiti razzisti e islamofobi, o che il primo «pompino», peraltro interrotto, arrivi dopo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 23 gennaio 2022) Titolo incendiario, sostanza pompier. Se voleva stupire, con il suo ultimo romanzo – Annientare (traduzione di Milena Zemira Ciccimarra, La Nave di Teseo, pp. 752, euro 23,00),c’è riuscito: pochissimo sesso, quasi nessuna provocazione politica; molto amore coniugale, molti buoni sentimenti. Soprattutto, pochissime idee: è un romanzo-romanzo, perfino ‘di genere’; non un romanzo a tesi come i suoi libri più interessanti. Che manchino i consueti rigurgiti razzisti e islamofobi, o che il primo «pompino», peraltro interrotto, arrivi dopo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

