Meritocrazia Italia: "Decreto anti-frodi non si traduca in un decreto anti-bonus" (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – "In linea con le precisazioni dell'Agenzia delle Entrate, il cosiddetto decreto anti-frode (d.l. n. 157 del 2021) introduce significative modifiche al quadro normativo esistente. Uno per tutti, il visto di conformità, il cui obbligo è ora esteso anche al caso in cui, con riferimento alle spese per interventi rientranti nel Superbonus, il contribuente fruisca di tale detrazione nella dichiarazione dei redditi. L'obbligo decade se la dichiarazione viene fatta direttamente dal contribuente tramite il 730 pre-compilato ed è escluso anche se la spesa è stata fatta nel 2020, anche se presentata dopo l'11 novembre 2021 (data in vigore del decreto)". Lo afferma il presidente di Meritocrazia Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Meritocrazia Italia Due pesi e due misure: lui è figlio di? Però la vita non è facile e anche da laureati IN ITALIA la meritocrazia non paga. Appena laureato, l'ormai ex studente e nuovo dottore si trova senza soldi e così decide di partire per riprendere il ...

Stellantis, futuro con più donne manager - FormulaPassion.it La meritocrazia è la regola, ma prima dobbiamo garantire pari opportunità a tutti'. Chereau ha successivamente trattato il tema dell'Italia protagonista nel futuro di Stellantis, confermando però le ...

Trasporti, Meritocrazia Italia: "Risolvere problema della mobilità in Liguria" Adnkronos Trasporti, Meritocrazia Italia: "Risolvere problema della mobilità in Liguria" 'In Liguria quello della mobilità è uno dei problemi più importanti e più difficili da risolvere, data la particolare conformazione geografica di una ...

Energia: Meritocrazia Italia, 'governo adotti stabile strategia, no provvedimenti temporanei' 'Il governo adotti una stabile strategia, non solo provvedimenti temporanei per l’aumento del costo dell’energia'. Ad affermarlo è Meritocrazia ...

