Mercato Napoli, sorpasso del City per Alvarez, sfuma l’ipotesi Tagliafico, resta solo Mandava (Di sabato 22 gennaio 2022) Non arrivano buone notizie per il Mercato, sul fronte Napoli. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, su Alvarez si registra il sorpasso del Manchester City e sfuma anche Tagliafico. Resterebbe in corsa Mandava, ma il tempo stringe. Andiamo per ordine. Su Julian Alvarez, del River Plate, il quotidiano sportivo scrive: “Il Manchester City mette la freccia per Julian Alvarez. Il club inglese sta accelerando e vuole chiudere subito col River Plate pagando subito la clausola da venti milioni a cui aggiungere laute commissioni per un totale molto più alto, per poi rinviare all’estate il suo arrivo”. Su Tagliafico, invece, c’è il responso del tecnico dell’Ajax, Ten Hag, che ha blindato il suo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 22 gennaio 2022) Non arrivano buone notizie per il, sul fronte. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, susi registra ildel Manchesteranche. Resterebbe in corsa Mandava, ma il tempo stringe. Andiamo per ordine. Su Julian, del River Plate, il quotidiano sportivo scrive: “Il Manchestermette la freccia per Julian. Il club inglese sta accelerando e vuole chiudere subito col River Plate pagando subito la clausola da venti milioni a cui aggiungere laute commissioni per un totale molto più alto, per poi rinviare all’estate il suo arrivo”. Su, invece, c’è il responso del tecnico dell’Ajax, Ten Hag, che ha blindato il suo ...

Advertising

napolista : Mercato #Napoli, sorpasso del City per Alvarez, sfuma l’ipotesi Tagliafico, resta solo Mandava Sul CorSport. Anc… - sportli26181512 : Napoli, lontani #Alvarez e #Tagliafico: sull'attaccante irrompe il Manchester City: Il club inglese vuole chiudere… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SKY - Folorunsho, duello di mercato tra Pisa e Reggina per il centrocampista del Napoli - ContropiedeA : È pronta un’offerta che si aggira tra i 10 e gli 11 milioni di euro complessivi; il Getafe, però, non vorrebbe lasc… - TePijo : #Napoli nei giorni scorsi ho scritto #Tagliafico vicinissimo infatti lo era e lo è ancora solo che il #Napoli vuole… -