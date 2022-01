Melanzane e pollo | la cena veloce e super dietetica con solo 200 calorie

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 22 gennaio 2022) Se siete a dieta e/o desiderate gustare unadiversa dal solito allora dovete provare questa gustosissima ricetta che fornisce solamente 200 Kcal a porzione. Dal sapore mediterraneo con la polpa di pomodoro e dall’aroma meraviglioso delle melenzane, scoprirete un sapore unico che non riuscirete più a scordare. Di seguito potrete trovare l’elenco degli ingredienti e il procedimento da seguire per realizzarla. Ingredienti 250 gr di polpa di pomodoro 300 gr diarrosto tagliato a fette 2 patate precedentemente cotte tagliate a fette Quanto basta di olio per la leccarda (oppure in alternativa burro) 100 gr di scamorza grattugiata o a pezzi Quanto basta di sale 3-4 cucchiai di besciamella senza burro 1 melanzana grande + 2 piccole Procedimento da seguire Per iniziare procuratevi una piastra e accendetela sul fuoco. Nel frattempo prendete le ...