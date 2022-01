Meghan et Harry : pourquoi la famille royale ne veut pas d’eux à la cérémonie hommage au prince Philip (Di sabato 22 gennaio 2022) Cela fait bientôt un an que le prince Philip s’en est allé. Pour saluer sa mémoire, un service commémoratif est prévu en son honneur à l’abbaye de Westminster au printemps. Mais un événement auquel Harry et Meghan n’assisteront pas, comme l’a confirmé le journaliste du Daily Mail Andrew Pierce sur Twitter. Une absence qui s’explique pour des raisons de sécurité. En effet, depuis que le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé leur départ de la famille royale, la reine Elizabeth II n’est plus chargée de payer leurs frais de sécurité lorsqu’ils viennent à Londres. La petite famille est donc “incapable” de se déplacer sans sécurité car “c’est trop dangereux”. “Si Harry part, il voudra avoir la sécurité pour lui et sa famille. Si et ... Leggi su cityroma (Di sabato 22 gennaio 2022) Cela fait bientôt un an que les’en est allé. Pour saluer sa mémoire, un service commémoratif est prévu en son honneur à l’abbaye de Westminster au printemps. Mais un événement auqueletn’assisteront pas, comme l’a confirmé le journaliste du Daily Mail Andrew Pierce sur Twitter. Une absence qui s’explique pour des raisons de sécurité. En effet, depuis que le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé leur départ de la, la reine Elizabeth II n’est plus chargée de payer leurs frais de sécurité lorsqu’ils viennent à Londres. La petiteest donc “incapable” de se déplacer sans sécurité car “c’est trop dangereux”. “Sipart, il voudra avoir la sécurité pour lui et sa. Si et ...

