Mattarella | il trasloco dello staff dal Quirinale | «Fine settimana di lavori pesanti»

(Di sabato 22 gennaio 2022) È tempo di mettere da parte libri, scatoloni e anche ricordi. Per Sergio, presidente della Repubblica uscente (sempre che non arrivi un "bis") ma anche per tutto il suo...

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella trasloco

Da Palermo il presidentesi occuperà, come si appende, delnella nuova casa di Roma, che è previsto per i primi febbraio.... portavoce del presidente della Repubblica Sergio, posta su twitter una foto del suo studio al Quirinale ingombro di scatoloni con libri e documenti pronti per il '', spiegando il ...È tempo di mettere da parte libri, scatoloni e anche ricordi. Per Sergio Mattarella, presidente della Repubblica uscente (sempre che non arrivi un "bis") ma anche per tutto il ...Tempo di trasloco dall'ex palazzo dei Papi per il consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica e direttore dell'ufficio stampa della Presidenza della Repubblica dal 201 ...