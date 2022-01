Materazzi Barella | siparietto social | «L’ho solo presa in prestito»

(Di sabato 22 gennaio 2022) . Simpatico scambio tra i due Nicolòha segnato oggi contro il Venezia il gol del momentaneo 1 a 1, che ha rimesso l’Inter in carreggiata prima di vincere allo scadere grazie al gol di Dzeko. Marcoha esaltato il centrocampista sardo sul suo profilo Instagram: «Grande Nico!! Come onori la 23…La capolista se ne va». Pronta la risposta dell’ex Cagliari: «in. Grande Matrix 23». L'articolo proviene da Calcio News 24.

