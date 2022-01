Massimo Gramellini, chi è la famosa compagna scrittrice dopo due matrimoni. E il figlio (Di sabato 22 gennaio 2022) Scrittore, giornalista e conduttore televisivo, Massimo Gramellini è una delle personalità più autorevoli per i telespettatori, quando si voglia parlare di attualità. dopo due matrimoni e due divorzi, Massimo Gramellini si è legato ad una nuova donna. Il suo nome è Simona Sparaco e anche lei è un volto pubblico, è infatti una sceneggiatrice italiana nonché una scrittrice di romanzi. Da sempre appassionata di viaggi e di letteratura, Simona Sparaco dopo il diploma si era trasferita a Londra per gli studi di Scienze della comunicazione. Laureatasi, era tornata in Italia per un breve periodo, prima di partire per un nuovo, e ancor più lungo viaggio, a Singapore. Ma non è finita qui. Infatti, una volta terminato anche questo viaggio, in Italia si ... Leggi su tuttivip (Di sabato 22 gennaio 2022) Scrittore, giornalista e conduttore televisivo,è una delle personalità più autorevoli per i telespettatori, quando si voglia parlare di attualità.duee due divorzi,si è legato ad una nuova donna. Il suo nome è Simona Sparaco e anche lei è un volto pubblico, è infatti una sceneggiatrice italiana nonché unadi romanzi. Da sempre appassionata di viaggi e di letteratura, Simona Sparacoil diploma si era trasferita a Londra per gli studi di Scienze della comunicazione. Laureatasi, era tornata in Italia per un breve periodo, prima di partire per un nuovo, e ancor più lungo viaggio, a Singapore. Ma non è finita qui. Infatti, una volta terminato anche questo viaggio, in Italia si ...

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Gramellini Drive in di Massimo Gramellini - 22 gennaio 2022 Che il gran ballo del Potere abbia perso sacralità agli occhi dei cittadini è cosa nota. Ma non immaginavo che il disincanto sarebbe arrivato a lambire il conclave ...

Mario libero - Il Caffè di Massimo Gramellini di Massimo Gramellini - 21 gennaio 2022 Non sapremo mai perché Mario Finotti si sia calato dalla finestra con un lenzuolo attorcigliato alla vita come un evaso. Da che cosa stava scappando ? Era arrivato ...

Mario Finotti, la fuga dalla casa di riposo e la morte | Il Caffè di Massimo Gramellini Corriere della Sera Guida Tv 22 gennaio: Tali e quali, La fabbrica del mondo, C’é posta per te Guida Tv 22 gennaio: Tali e quali, La fabbrica del mondo, C'é posta per te. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!

La drastica autocritica di Bono è arte o follia? La stampa si divide L'umanità si divide in due. Chi, ripensando al proprio passato, proclama “io rifarei tutto quello che ho fatto”; e chi confessa “io cambierei un sacco di cose, forse cambierei tutto”. Al secondo grupp ...

