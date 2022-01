Massimiliano Gallo: silenzio cantatore (Di sabato 22 gennaio 2022) di Olga Chieffi Buon concorso di pubblico, giovedì sera, al Teatro Verdi di Salerno, dove è andata in scena la ripresa dello spettacolo “Il silenzio grande” un testo di Maurizio De Giovanni, per la regia di Alessandro Gassmann, dopo il film uscito nelle sale a metà settembre. Villa Primic a getto sul golfo di Napoli, simbolo dell’alta borghesia napoletana, il suo cuore una biblioteca ordinata “a vista”, ovvero emozionalmente, secondo l’idea del suo sacerdote, Valerio Primic, scrittore pluripremiato, adorato dal suo pubblico, magistralmente interpretato da Massimiliano Gallo, al quale però è si è disseccata la vena creativa. Notti intere su di un foglio resta inesorabilmente vergine, il consulto dei testi, la radio, un po’ di movimento sul vecchio “vogatore” e le tazze di caffè portate dalla cara domestica “Bettina”, una perfetta ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 22 gennaio 2022) di Olga Chieffi Buon concorso di pubblico, giovedì sera, al Teatro Verdi di Salerno, dove è andata in scena la ripresa dello spettacolo “Ilgrande” un testo di Maurizio De Giovanni, per la regia di Alessandro Gassmann, dopo il film uscito nelle sale a metà settembre. Villa Primic a getto sul golfo di Napoli, simbolo dell’alta borghesia napoletana, il suo cuore una biblioteca ordinata “a vista”, ovvero emozionalmente, secondo l’idea del suo sacerdote, Valerio Primic, scrittore pluripremiato, adorato dal suo pubblico, magistralmente interpretato da, al quale però è si è disseccata la vena creativa. Notti intere su di un foglio resta inesorabilmente vergine, il consulto dei testi, la radio, un po’ di movimento sul vecchio “vogatore” e le tazze di caffè portate dalla cara domestica “Bettina”, una perfetta ...

FannyStravato : Il silenzio grande, su Prime. Adattamento cinematografico dell'omonima pièce teatrale: la regia - di Alessandro Ga… - velocecalogiuri : a marzo massimiliano gallo in vincenzo malinconico avvocato ad aprile massimiliano gallo in imma tataranni è il s… - corrmezzogiorno : #Napoli Massimiliano Gallo: «Io, l’antidivo. Sono un artigiano come papà» - positanonews : Domani “Il silenzio grande” con Massimiliano Gallo al “Verdi” di Salerno tra le #news - positanonews : #Copertina #CostumeSocietàCuriosità #Ilsilenziogrande #TeatroVerdi Domani “Il silenzio grande” con Massimiliano Gal… -