Marta Cartabia, chi è la ministra di Draghi papabile per Quirinale e Palazzo Chigi: carriera e vita privata (Di sabato 22 gennaio 2022) Marta Cartabia dal 13 febbraio 2021 è ministra della Giustizia nel governo Draghi ed è stata la prima donna a ricoprire la carica di presidente della Corte Costituzionale dall’11 dicembre 2019 al 13 settembre 2020. Il nome della ministra in queste ore si rincorre sulle cronache politiche, dato che la giurista sarebbe una delle papabili per il Quirinale e, più probabilmente, per prendere il posto di Mario Draghi a Palazzo Chigi, in caso questi traslocasse al Colle. Marta Cartabia, la carriera della ministra della Giustizia Nasce a San Giorno su Legnano il 14 maggio 1963. Cresce tra Varese e Milano, nel 1987 si laurea con lode presso la facoltà di giurisprudenza ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 22 gennaio 2022)dal 13 febbraio 2021 èdella Giustizia nel governoed è stata la prima donna a ricoprire la carica di presidente della Corte Costituzionale dall’11 dicembre 2019 al 13 settembre 2020. Il nome dellain queste ore si rincorre sulle cronache politiche, dato che la giurista sarebbe una delle papabili per ile, più probabilmente, per prendere il posto di Mario, in caso questi traslocasse al Colle., ladelladella Giustizia Nasce a San Giorno su Legnano il 14 maggio 1963. Cresce tra Varese e Milano, nel 1987 si laurea con lode presso la facoltà di giurisprudenza ...

