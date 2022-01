Mare Jonio sbarca tra Lampedusa e Pozzallo, Louise Michel ancora in attesa (Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo la seconda notte al freddo e sotto la pioggia i naufraghi soccorsi dalla Mare Jonio di Mediterranea sono sbarcati. Ma non tutti. 142 hanno toccato terra ieri mattina dopo un trasbordo della guardia costiera. Altri due erano stati evacuati per ragioni mediche. I restanti 70 dovranno scendere a Pozzallo. Il porto era stato assegnato venerdì ma dal ponte di comando hanno risposto che non erano in condizione di percorrere un altro tratto di Mare aperto per la situazione meteomarina … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo la seconda notte al freddo e sotto la pioggia i naufraghi soccorsi dalladi Mediterranea sonoti. Ma non tutti. 142 hanno toccato terra ieri mattina dopo un trasbordo della guardia costiera. Altri due erano stati evacuati per ragioni mediche. I restanti 70 dovranno scendere a. Il porto era stato assegnato venerdì ma dal ponte di comando hanno risposto che non erano in condizione di percorrere un altro tratto diaperto per la situazione meteomarina … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

fattoquotidiano : Migranti, autorizzato lo sbarco a Lampedusa e Pozzallo di 192 persone a bordo della Mare Jonio: in attesa di un “po… - LegaSalvini : NUOVI SBARCHI A LAMPEDUSA, IN 109 APPRODANO NELLA NOTTE E ORA ARRIVA LA MARE JONIO - adrianapaccagn1 : RT @valfurla: Non vorrei disturbare il clima di concordia nazionale ma sommessamente faccio notare che ci sono quasi 650 naufraghi a bordo… - MichiVulpi : RT @valfurla: Non vorrei disturbare il clima di concordia nazionale ma sommessamente faccio notare che ci sono quasi 650 naufraghi a bordo… - met_adone : RT @valfurla: Non vorrei disturbare il clima di concordia nazionale ma sommessamente faccio notare che ci sono quasi 650 naufraghi a bordo… -