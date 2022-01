Manuel Bortuzzo abbandona il GF Vip: lunedì la comunicazione ufficiale (Di sabato 22 gennaio 2022) . Il cambiamento del nuotatore all'interno della casa è sotto gli occhi di tutto, soprattutto in campo amoroso con la piccola ... Leggi su leggo (Di sabato 22 gennaio 2022) . Il cambiamento del nuotatore all'interno della casa è sotto gli occhi di tutto, soprattutto in campo amoroso con la piccola ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @fanpage: Nella puntata di lunedì 24 gennaio, Manuel Bortuzzo comunicherà la sua decisione, ma il nuotatore sembra ormai deciso a lascia… - infoitcultura : Manuel Bortuzzo comunicherà l’abbandono del GFVip il 24 gennaio: “Lulù mi ama e comprende” - MihaLore81 : @Emanuel08019510 Letto 2 volte accompagnato con le canzoni di Ultimo ????.... mi aspettavo una cosa diversa e non av… - zazoomblog : Manuel Bortuzzo la lettera per Lulù: la commovente pagina d’amore (VIDEO) - #Manuel #Bortuzzo #lettera #Lulù: - zazoomblog : Manuel Bortuzzo la lettera per Lulù: la commovente pagina d’amore (VIDEO) - #Manuel #Bortuzzo #lettera #Lulù:… -