Malattie rare | Petrangolini Altems | “Dai pazienti forte spinta sulla telemedicina”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 22 gennaio 2022) “Laè per le associazionitra le priorità del Servizio sanitario nazionale nel pieno dell’emergenza sanitaria e nel post-Covid. Da oltre un anno c’è unadi tutto il mondo associativo per misurarsi con questa innovazione. Durante le varie ondate della pandemia, molte associazioni hanno cambiato il loro modo di lavoe hanno introdotto una digitalizzazione estrema. Una buona notizia, tuttavia non mancano le criticità”. Così Teresa, direttore Patient Advocacy Lab Atems (Alta Scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell’università Cattolica di Roma), durante l’evento online ‘L’importanza dellanell’emofilia, il progetto REmoTe’, a cura dell’Osservatorio...