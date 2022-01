Made in Usa - Dentro il mercato americano/1: i gruppi che hanno venduto di più nel 2021 (Di sabato 22 gennaio 2022) Certo, la notizia dell'anno è stata il sorpasso della Toyota sulla General Motors: mai, prima del 2021, un costruttore straniero aveva scalzato un americano dalla vetta della classifica delle vendite in patria. Ma proprio questo pretesto dal significato storico così rilevante ci ha sollecitato la curiosità. Che cosa succede, ci siamo chiesti, se andiamo a scavare un po' più a fondo nei dati del mercato a stelle e strisce? Un anno ricco di spunti d'interesse. Ebbene, con l'episodio di oggi di "Made in Usa" inauguriamo una mini-serie di focus sulle vendite d'Oltreoceano. L'attenzione, in questo caso, ricade sui gruppi, e nella fattispecie sui 15 che hanno registrato i livelli di immatricolazioni più elevati in questo anno così irto di difficoltà, in cui la crisi dei semiconduttori ha ... Leggi su quattroruote (Di sabato 22 gennaio 2022) Certo, la notizia dell'anno è stata il sorpasso della Toyota sulla General Motors: mai, prima del, un costruttore straniero aveva scalzato undalla vetta della classifica delle vendite in patria. Ma proprio questo pretesto dal significato storico così rilevante ci ha sollecitato la curiosità. Che cosa succede, ci siamo chiesti, se andiamo a scavare un po' più a fondo nei dati dela stelle e strisce? Un anno ricco di spunti d'interesse. Ebbene, con l'episodio di oggi di "in Usa" inauguriamo una mini-serie di focus sulle vendite d'Oltreoceano. L'attenzione, in questo caso, ricade sui, e nella fattispecie sui 15 cheregistrato i livelli di immatricolazioni più elevati in questo anno così irto di difficoltà, in cui la crisi dei semiconduttori ha ...

