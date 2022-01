Lutto nel mondo del calcio | ci lascia Gianni Di Marzio

(Di sabato 22 gennaio 2022)neldel, a 82 anni, ciDi. Figura storica delitaliano e padre di Gianluca, uno degli attuali giornalisti italiani più importanti in materia die, soprattutto, dimercato. Napoletano di nascita, nel 1977 è riuscito a sedersi sulla panchina del suo Napoli, proprio in quell’anno sembra essere stato lui ad aver segnalato al presidente Corrado Ferlaino il nome di Diego Armando Maradona. Diego arriverà anni dopo enon riuscirà ad allenarlo.Di- Giornalista Dopo la carriera di allenatore resto nelricoprendo vari ruoli come quello di osservatore o di direttore tecnico. Negli ...

mondo del calcio. All'età di 82 anni è scomparso l'ex allenatore del Napoli (e non solo) Gianni Di Marzio Gravemondo del calcio, è scomparso nella notte l'ex allenatore Gianni Di ...Il calcio italiano è ine piange la scomparsa di Gianni Di Marzio, ex allenatore e dirigente ... L'ultima esperienza in panchina1991/92 al Palermo, per poi dedicarsi all'attività di dirigente: