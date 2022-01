Lutto nel mondo del calcio, addio a Gianni Di Marzio: scoprì Maradona e Cristiano Ronaldo. Ma non solo… (Di sabato 22 gennaio 2022) Se n’è andato a 82 anni Gianni Di Marzio, ex allenatore di calcio e soprattutto apprezzatissimo manager e scopritore di talenti, alcuni diventati tra i migliori giocatori di tutti i tempi. La notizia della sua morte è stata data su Twitter da suo figlio Gianluca, famoso e stimato giornalista di Sky, esperto soprattutto di calciomercato. “E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego. Sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l’unico a non dimenticarti mai”, le parole commoventi di Gianluca Di Marzio. E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego ?? sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l’unico a non dimenticarti mai ??? @misterdiMarzio — Gianluca Di Marzio ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 22 gennaio 2022) Se n’è andato a 82 anniDi, ex allenatore die soprattutto apprezzatissimo manager e scopritore di talenti, alcuni diventati tra i migliori giocatori di tutti i tempi. La notizia della sua morte è stata data su Twitter da suo figlio Gianluca, famoso e stimato giornalista di Sky, esperto soprattutto dimercato. “E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego. Sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l’unico a non dimenticarti mai”, le parole commoventi di Gianluca Di. E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego ?? sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l’unico a non dimenticarti mai ??? @misterdi— Gianluca Di...

