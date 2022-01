Lulù Selassié, Sonia Bruganelli la stronca: “Non penso possa vincere” (Di sabato 22 gennaio 2022) Lulù Selassié è una delle protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ma per Sonia Bruganelli non sarebbe una candidata alla vittoria finale. “Non penso che Lulù potrà mai vincere il GF Vip perché, secondo me, Lulù ora ha Manuel dentro, io credo che si vedano le personalità quando sono sole”. L’opinionista, in diretta su Instagram, ha poi aggiunto sempre parlando di Lulù Selassié: “Abbiamo visto Manuel cambiare tanto quando è andato via Aldo, che era un punto di riferimento, abbiamo visto Soleil avere un momento di crisi importante quando è andato via Alex, che è un altro punto di riferimento”. E ancora: “Ci sono persone che possono piacere o non piacere ma comunque hanno carisma, hanno forza, e danno ... Leggi su biccy (Di sabato 22 gennaio 2022)è una delle protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ma pernon sarebbe una candidata alla vittoria finale. “Nonchepotrà maiil GF Vip perché, secondo me,ora ha Manuel dentro, io credo che si vedano le personalità quando sono sole”. L’opinionista, in diretta su Instagram, ha poi aggiunto sempre parlando di: “Abbiamo visto Manuel cambiare tanto quando è andato via Aldo, che era un punto di riferimento, abbiamo visto Soleil avere un momento di crisi importante quando è andato via Alex, che è un altro punto di riferimento”. E ancora: “Ci sono persone che possono piacere o non piacere ma comunque hanno carisma, hanno forza, e danno ...

Advertising

StraNotizie : Lulù Selassié, Sonia Bruganelli la stronca: “Non penso possa vincere” - BITCHYFit : Lulù Selassié, Sonia Bruganelli la stronca: 'Non penso possa vincere' #GFVIP - BZarany : @GrandeFratello Grande stratega Manila, adesso cerca di sbarazzarsi di Soleil, preferita dal grande pubblico, e des… - infoitcultura : Jessica Selassié si sente male. Spavento per la sorella Lulù - citrepiotta : me: *si fa le lentiggini finte* madre: sembri lulù selassié me: CHIII? madre: *mostra foto* me: -

Ultime Notizie dalla rete : Lulù Selassié GF Vip, incidente domestico per Jessica Selassié e i suoi capelli ... Lulù , che è corsa da lei ad aiutarla. GF Vip, Jessica Selassiè salva dall'eliminazione: fuori Valeria Marini e Urtis Nella puntata di venerdì 21 gennaio 2022, la principessa etiope Jessica Selassié ...

Gf Vip, Valeria Marini e Giacomo Urtis abbandonano la Casa Alla fine sono stati premiati Barù, Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli, Sophie Codegoni, Lulù e Jessica Selassié. Gf Vip: chi è finito al televoto Una volta terminate le votazioni, a finire al ...

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, baci sotto al piumone Gossip News ..., che è corsa da lei ad aiutarla. GF Vip, Jessica Selassiè salva dall'eliminazione: fuori Valeria Marini e Urtis Nella puntata di venerdì 21 gennaio 2022, la principessa etiope Jessica...Alla fine sono stati premiati Barù, Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli, Sophie Codegoni,e Jessica. Gf Vip: chi è finito al televoto Una volta terminate le votazioni, a finire al ...