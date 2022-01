“Lui lo sa che…”: Donnarumma, l’ufficialità che infiamma la Costa Rica (Di sabato 22 gennaio 2022) In questa stagione più volte c’è stato il dualismo al Psg tra Donnarumma e Navas ed ora arriva un’importante novità per i due portieri. In estate Gianluigi Donnarumma si è trasferito dal Milan al Psg ed il club parigino ha alternato Costantemente il portiere campano e l’esperto portiere CostaRicano Keylor Navas. Nella prima fase, in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 22 gennaio 2022) In questa stagione più volte c’è stato il dualismo al Psg trae Navas ed ora arriva un’importante novità per i due portieri. In estate Gianluigisi è trasferito dal Milan al Psg ed il club parigino ha alternatontemente il portiere campano e l’esperto portiereno Keylor Navas. Nella prima fase, in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AntoVitiello : Il #Milan è in trattativa con la Stella Rossa per l'attaccante classe 2004 Marko #Lazetic. Potrebbe essere lui il s… - fattoquotidiano : 1992-1993: la Trattativa, la stangata, il 6% dai conti correnti, l’Apocalisse della lira, le promesse a Bettino e i… - raffaellapaita : «Salvini ha il boccino. Mi auguro che lo giochi bene per il Paese, prima che per lui. Se replica la frittata di Ber… - Pier_dll : Luca geniale che a lei ha regalato un braccialetto che era stato regalato a lui, e al marito la sceneggiatura di un… - jobwithinternet : @Solocarmen1 Non sto dicendo che il tecnico sia migliore. Ma noto che in troppi si sono scordati le responsabilità… -

Ultime Notizie dalla rete : Lui che… Morata: la Juventus non cede La Voce di Venezia