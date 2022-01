“Luce” e silenzio nel cuore del T1: ecco la nuova cappella dell’aeroporto di Fiumicino (Di sabato 22 gennaio 2022) Fiumicino – Rumori di valigie trascinate sui pavimenti, chiacchiericcio, il rombo dei motori degli aerei che decollano e atterrano… Suoni che rimandano al caos che regna sovrano, com’è naturale che sia, nei grandi spazi dell’aeroporto di Fiumicino, tra i più trafficati scali del mondo. Eppure, già da tempo, proprio nel cuore del Terminal 1, sorge un luogo che, a prima vista, potrebbe sembrare in completa antitesi con un luogo di frenesia e corri-corri: una cappella. Un luogo di preghiera, aperto a tutti e pensato per i passeggeri in transito nello scalo romano, che ora, dopo diversi mesi di intervento, grazie ad Adr e all’impegno del direttore generale di Aeroporti di Roma, Ivan Bassato, torna a spendere di nuova Luce. E Luce è proprio il termine ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 22 gennaio 2022)– Rumori di valigie trascinate sui pavimenti, chiacchiericcio, il rombo dei motori degli aerei che decollano e atterrano… Suoni che rimandano al caos che regna sovrano, com’è naturale che sia, nei grandi spazidi, tra i più trafficati scali del mondo. Eppure, già da tempo, proprio neldel Terminal 1, sorge un luogo che, a prima vista, potrebbe sembrare in completa antitesi con un luogo di frenesia e corri-corri: una. Un luogo di preghiera, aperto a tutti e pensato per i passeggeri in transito nello scalo romano, che ora, dopo diversi mesi di intervento, grazie ad Adr e all’impegno del direttore generale di Aeroporti di Roma, Ivan Bassato, torna a spendere di. Eè proprio il termine ...

"Luce" e silenzio nel cuore del T1: ecco la nuova cappella dell'aeroporto di Fiumicino - Foto, Photogallery

