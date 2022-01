Luca Argentero, l’amore per la moglie Cristina Marino: “Mi sento fortunato ad averla incontrata” (Di sabato 22 gennaio 2022) Luca Argentero, con la moglie Cristina Marino il matrimonio il 5 giugno del 2021: l’anno precedente diventavano genitori di Nina Speranza loro prima figlia. Stasera il protagonista di “Doc – Nelle Tue Mani” sarà tra gli ospiti di “C’è Posta Per Te” a partire dalle 21:30 su Canale 5. I due si sono conosciuti nel 2015 sul set di “Vacanze Ai Caraibi” ed è stato un colpo di fulmine, la trentenne aveva raccontato ad “Io Donna“: Ci siamo visti la prima volta sul set e ho capito immediatamente che era un bel tipo, di quelli che vedono sempre il lato positivo e amano aver cura degli altri. In più, avevamo così tante cose in comune che è diventato il mio migliore amico” Fonte: Io Donna Luca Argentero : l’incontro con la moglie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 gennaio 2022), con lail matrimonio il 5 giugno del 2021: l’anno precedente diventavano genitori di Nina Speranza loro prima figlia. Stasera il protagonista di “Doc – Nelle Tue Mani” sarà tra gli ospiti di “C’è Posta Per Te” a partire dalle 21:30 su Canale 5. I due si sono conosciuti nel 2015 sul set di “Vacanze Ai Caraibi” ed è stato un colpo di fulmine, la trentenne aveva raccontato ad “Io Donna“: Ci siamo visti la prima volta sul set e ho capito immediatamente che era un bel tipo, di quelli che vedono sempre il lato positivo e amano aver cura degli altri. In più, avevamo così tante cose in comune che è diventato il mio migliore amico” Fonte: Io Donna: l’incontro con la...

Advertising

IlContiAndrea : Raoul Bova la prima sera, Luca Argentero (già annunciato da Dagospia) la seconda sera e Lino Guanciale nella serata… - rtl1025 : ?? #RaoulBova, #LucaArgentero e #LinoGuanciale saranno ospiti del festival di Sanremo. A quanto apprende l'Adnkronos… - RadioItalia : Ma che tenerezza!???? In occasione della prima puntata di #DocNelleTueMani2 , Cristina Marino e la piccola Nina Spe… - infoitcultura : Rai: brutte notizie per Luca Argentero. Il web si scatena. Ecco perché - infoitcultura : C'è Posta per Te, anticipazioni puntata 22 gennaio: Roberto Baggio e Luca Argentero tra gli ospiti - Gossip Meteowe… -