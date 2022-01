Luca Argentero e Cristina Marino: amore sotto le palme (Di sabato 22 gennaio 2022) Luca Argentero e Cristina Marino sono partiti per una vacanza all’insegna del meritato riposo e insieme a loro, sotto le palme di una spiaggia tropicale, è sempre presente anche la figlia, Nina Speranza. Luca Argentero e Cristina Marino: la vacanza Attraverso i social Luca Argentero e Cristina Marino hanno mostrato ai fan la spiaggia paradisiaca da loro raggiunta per trascorrere un periodo di relax dopo alcuni mesi di duro lavoro. La coppia, che si è conosciuta sul set di Vacanze ai Caraibi, sui social ha scritto alcuni messaggi sottolineando come questo luogo ricordi loro il momento in cui si sono innamorati in un posto simile: ... Leggi su cityroma (Di sabato 22 gennaio 2022)sono partiti per una vacanza all’insegna del meritato riposo e insieme a loro,ledi una spiaggia tropicale, è sempre presente anche la figlia, Nina Speranza.: la vacanza Attraverso i socialhanno mostrato ai fan la spiaggia paradisiaca da loro raggiunta per trascorrere un periodo di relax dopo alcuni mesi di duro lavoro. La coppia, che si è conosciuta sul set di Vacanze ai Caraibi, sui social ha scritto alcuni messaggilineando come questo luogo ricordi loro il momento in cui si sono innamorati in un posto simile: ...

