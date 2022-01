Lozano sul suo futuro: “Lo sto facendo per lavorare!” (Di sabato 22 gennaio 2022) Nel corso della sua intervista al Corriere della Sera, Hirving Lozano ha speso qualche parola anche sulla propria vita personale e sui suoi compagni di squadra. A seguire qualche estratto delle sue dichiarazioni. “Il Covid è stata una sofferenza emotiva oltre che fisica. Il virus è un mostro invisibile che ti prende la testa. Ero in Messico e avrei voluto trascorrere il Natale in famiglia; invece sono stato chiuso in camera tra mille paure. Mi sono ripreso, non ho smesso di lavorare e i risultati si stanno vedendo”. Sull’infortunio all’occhio in nazionale ha aggiunto: “Sono stati momenti di terrore, il dolore era fortissimo. Ho temuto di perdere l’occhio. E non volevo rassegnarmi all’idea che non avrei più potuto giocare a calcio“. Nel tempo libero, quando non si allena, il giovane calciatore gioca con i suoi figli e si dedica allo studio. “Sono all’ultimo ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 22 gennaio 2022) Nel corso della sua intervista al Corriere della Sera, Hirvingha speso qualche parola anche sulla propria vita personale e sui suoi compagni di squadra. A seguire qualche estratto delle sue dichiarazioni. “Il Covid è stata una sofferenza emotiva oltre che fisica. Il virus è un mostro invisibile che ti prende la testa. Ero in Messico e avrei voluto trascorrere il Natale in famiglia; invece sono stato chiuso in camera tra mille paure. Mi sono ripreso, non ho smesso di lavorare e i risultati si stanno vedendo”. Sull’infortunio all’occhio in nazionale ha aggiunto: “Sono stati momenti di terrore, il dolore era fortissimo. Ho temuto di perdere l’occhio. E non volevo rassegnarmi all’idea che non avrei più potuto giocare a calcio“. Nel tempo libero, quando non si allena, il giovane calciatore gioca con i suoi figli e si dedica allo studio. “Sono all’ultimo ...

