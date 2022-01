Lotta | Campionati Italiani Assoluti 2022 | assegnati tutti i titoli della greco-romana al PalaPellicone

(Di sabato 22 gennaio 2022) La prima giornata di gara deidiè ufficialmente andata in archivio aldi Ostia con l’assegnazione dei diecinazionali senior riservati alla. Nei 55 kg si è imposto Giovanni Freni (Fiamme Oro), nei 60 kg Enio Kertusha (Club Rovereto) e nei 63 kg Ruben Marvice (Fiamme Rosse). Trionfo finale nei 67 kg per Ignazio Sanfilippo (Fiamme Azzurre), nei 72 kg per Steve Momilia (ASD Borgo Prati) e nei 77 kg per Ciro Russo (Fiamme Oro). Matteo Maffezzoli (Fiamme Oro) è il nuovo campione italiano degli 82 kg, mentre Mirco Minguzzi (Carabinieri Roma) è salito sul gradino più alto del podio negli 87 kg. Primo posto nei 97 kg per Fabio Parisi (C.S Esercito ...

