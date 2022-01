Lorenzo Parelli, il datore di lavoro indagato per omicidio colposo. Chi era il 18enne morto durante il suo ultimo giorno di tirocinio (Di sabato 22 gennaio 2022) Era il suo ultimo giorno di tirocinio. Lunedì sarebbe rientrato a scuola per proseguire il percorso di formazione. Ma per Lorenzo Parelli, 18enne di Castions di Strada, in provincia di Udine, quello è stato anche il suo ultimo giorno di vita. È accaduto il 21 gennaio, nello stabilimento di carpenteria metallica di Lauzacco della Burimec Srl, mentre, da quanto ricostruito, Lorenzo era intento a completare l’allestimento di un macchinario. La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo al momento a carico del legale rappresentante, come datore di lavoro, e ha sottolineato la “necessità di svolgere attività di accertamento irripetibile”, al fine di arrivare a una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Era il suodi. Lunedì sarebbe rientrato a scuola per proseguire il percorso di formazione. Ma perdi Castions di Strada, in provincia di Udine, quello è stato anche il suodi vita. È accaduto il 21 gennaio, nello stabilimento di carpenteria metallica di Lauzacco della Burimec Srl, mentre, da quanto ricostruito,era intento a completare l’allestimento di un macchinario. La Procura ha aperto un’inchiesta peral momento a carico del legale rappresentante, comedi, e ha sottolineato la “necessità di svolgere attività di accertamento irripetibile”, al fine di arrivare a una ...

Advertising

ZanAlessandro : Lunedì Lorenzo Parelli, studente 18enne, sarebbe dovuto tornare in classe dopo uno stage in azienda. Oggi è morto s… - Tg3web : Incidente mortale in una azienda vicino Udine. Lorenzo Parelli, un ragazzo di appena 18 anni, all'ultimo giorno di… - HuffPostItalia : Chi era Lorenzo Parelli, il 18enne morto in fabbrica all'ultimo giorno di stage gratuito - stefano_gatto97 : RT @Tg3web: Incidente mortale in una azienda vicino Udine. Lorenzo Parelli, un ragazzo di appena 18 anni, all'ultimo giorno di stage muore… - Paskunky : RT @nicolangrisano: Lorenzo Parelli doveva stare tra i banchi di scuola. INVECE e' morto schiacciato da una putrella in un azienda meccanic… -