Lorenzo Parelli, chi era il 18enne morto all'ultimo giorno di stage scuola - lavoro in fabbrica (Di sabato 22 gennaio 2022) Aveva soltanto 18 anni, era all' ultimo giorno di stage , tanta voglia di imparare e una vita intera davanti. Una putrella di ferro gli è caduta addosso, è rimasto schiacciato e a nulla sono valsi i ... Leggi su leggo (Di sabato 22 gennaio 2022) Aveva soltanto 18 anni, era all'di, tanta voglia di imparare e una vita intera davanti. Una putrella di ferro gli è caduta addosso, è rimasto schiacciato e a nulla sono valsi i ...

