Lorenzo, morto a 18 anni durante lo stage: il datore di lavoro indagato per omicidio colposo (Di sabato 22 gennaio 2022) Sul corpo del diciottenne Lorenzo Parelli sarà eseguita l'autopsia per stabilire con esattezza le cause della morte. Si tratta quasi di un atto dovuto per ricostruire la situazione nella quale si è ... Leggi su leggo (Di sabato 22 gennaio 2022) Sul corpo del diciottenneParelli sarà eseguita l'autopsia per stabilire con esattezza le cause della morte. Si tratta quasi di un atto dovuto per ricostruire la situazione nella quale si è ...

Advertising

ZanAlessandro : Lunedì Lorenzo Parelli, studente 18enne, sarebbe dovuto tornare in classe dopo uno stage in azienda. Oggi è morto s… - Agenzia_Ansa : Sul caso di Lorenzo Parelli, il diciottenne morto schiacciato durante lo stage in un progetto di Alternanza Scuola-… - HuffPostItalia : Chi era Lorenzo Parelli, il 18enne morto in fabbrica all'ultimo giorno di stage gratuito - lucrezia_ilaria : RT @Moonlightshad1: 'Uno stage', come ha scritto bellanova. Per fortuna sono gli altri a fare tweet fotocopia. E no, non era uno stage, Lor… - IPopolino : RT @Tg3web: È morto all'ultimo giorno di stage in un'azienda metalmeccanica vicino Udine. La fine di Lorenzo Parelli, studente diciottenne,… -