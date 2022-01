Lo staff di Mattarella trasloca dal Quirinale: la foto del portavoce Grasso con gli scatoloni (Di sabato 22 gennaio 2022) «Fine settimana di lavori pesanti…». Giovanni Grasso, portavoce del presidente della Repubblica uscente Sergio Mattarella, ha postato su Twitter una foto di un ufficio del Quirinale piena di scatoloni. Lo staff di Mattarella si sta infatti preparando al trasloco per il cambio di guardia, che avverrà a seguito delle elezioni, in partenza lunedì 24 gennaio. L’attuale capo dello Stato, intanto, è nella sua casa di Palermo: Mattarella seguirà da lì il primo scrutino per l’elezione del suo successore. Il rientro a Roma è previsto per martedì mattina, 25 gennaio. January 22, 2022 Leggi anche: Quirinale, come si vota il presidente della Repubblica Quirinale, i sondaggi: gli italiani ... Leggi su open.online (Di sabato 22 gennaio 2022) «Fine settimana di lavori pesanti…». Giovannidel presidente della Repubblica uscente Sergio, ha postato su Twitter unadi un ufficio delpiena di. Lodisi sta infatti preparando al trasloco per il cambio di guardia, che avverrà a seguito delle elezioni, in partenza lunedì 24 gennaio. L’attuale capo dello Stato, intanto, è nella sua casa di Palermo:seguirà da lì il primo scrutino per l’elezione del suo successore. Il rientro a Roma è previsto per martedì mattina, 25 gennaio. January 22, 2022 Leggi anche:, come si vota il presidente della Repubblica, i sondaggi: gli italiani ...

