Lo scrittore Alessandro Baricco | Ho la leucemia | sto per fare il trapianto

Advertising

Agenzia_Ansa : L'annuncio choc di Alessandro Baricco: 'Ho la leucemia mielomonocitica cronica'. Lo scrittore sui social ha aggiunt… - EnzoDeLuca19881 : RT @Agenzia_Ansa: L'annuncio choc di Alessandro Baricco: 'Ho la leucemia mielomonocitica cronica'. Lo scrittore sui social ha aggiunto che… - Radio1Rai : ??Lo scrittore Alessandro #Baricco svela sui social la sua malattia: 'Ho una leucemia mielomonocitica cronica, diagn… - andy_reds : RT @Agenzia_Ansa: L'annuncio choc di Alessandro Baricco: 'Ho la leucemia mielomonocitica cronica'. Lo scrittore sui social ha aggiunto che… - GabryIonesc2 : RT @Agenzia_Ansa: L'annuncio choc di Alessandro Baricco: 'Ho la leucemia mielomonocitica cronica'. Lo scrittore sui social ha aggiunto che… -

Ultime Notizie dalla rete : scrittore Alessandro

Lo: "Trapianto di midollo tra un paio di giorni, i medici si sono messi in testa di guarirmi"Baricco annuncia di essere malato di leucemia e di doversi sottoporre ad un trapianto di ...Lo scrive su Twitter loBaricco annunciando così attraverso i social, la sua malattia.Lo scrittore Alessandro Baricco scrive su Facebook: "Ehm, c’è una notizia da dare e questa volta la devo proprio dare io, personalmente. Non è un granché, vi avverto. Quel che è successo è che cinque ...Alessandro Baricco è malato: su Facebook lo scrittore ha annunciato di avere la leucemia. "Ehm, c'è una notizia da dare e questa volta la devo proprio dare io, personalmente. Non è un granché, vi avve ...