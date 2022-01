LIVE Sinner-Daniel 6-4 0-1, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro manca una palla break a inizio secondo set (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Daniel sposta Sinner di rovescio e viene a rete a chiudere con una volée che serve solo ad appoggiare la palla. 40-0 Servizio e dritto di Sinner. 30-0 Lunga l’accelerazione di dritto di Daniel. 15-0 Servizio e schiaffo al volo di dritto di Sinner. 0-1 Daniel, sbaglia la risposta di rovescio Sinner. Vantaggio Daniel, gestisce molto bene lo scambio Sinner, ma sulla veronica a rete non riesce a mandare la palla dall’altra parte. 40-40, 2a parità: stavolta non entra il rovescio lungolinea di Sinner. Vantaggio Sinner, palla break: altro splendido punto con due ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15spostadi rovescio e viene a rete a chiudere con una volée che serve solo ad appoggiare la. 40-0 Servizio e dritto di. 30-0 Lunga l’accelerazione di dritto di. 15-0 Servizio e schiaffo al volo di dritto di. 0-1, sbaglia la risposta di rovescio. Vantaggio, gestisce molto bene lo scambio, ma sulla veronica a rete non riesce a mandare ladall’altra parte. 40-40, 2a parità: stavolta non entra il rovescio lungolinea di. Vantaggio: altro splendido punto con due ...

