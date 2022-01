LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2022 in DIRETTA: Vinatzer al comando, 4° Razzoli! L’Italia sogna: seconda manche alle 13.45 (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI CORTINA Dalle 11.30 LA CRONACA DELLA PRIMA manche: ALEX Vinatzer IN TESTA 11.46 Alex Vinatzer estrae dal cilindro una manche sontuosa e fa registrare il miglior tempo tra i pali snodabili di Kitzbuehel! alle sue spalle il transalpino Clement Noel (+0’’09) ed il norvegese leader della classifica di specialità Sebastian Foss-Solevaag (+0’’09). Completano il capolavoro azzurro Giuliano Razzoli, quarto a +0’’73, Tommaso Sala, ottavo a +0’’93 e Stefano Gross, decimo a +1’’08. Qualificato anche Simon Maurberger, ventottesimo a +1’’93. La seconda manche ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA FEMMINILE DI CORTINA D11.30 LA CRONACA DELLA PRIMA: ALEXIN TESTA 11.46 Alexestrae dal cilindro unasontuosa e fa registrare il miglior tempo tra i pali snodabili disue spil transClement Noel (+0’’09) ed il norvegese leader della classifica di specialità Sebastian Foss-Solevaag (+0’’09). Completano il capolavoro azzurro Giuliano Razzoli, quarto a +0’’73, Tommaso Sala, ottavo a +0’’93 e Stefano Gross, decimo a +1’’08. Qualificato anche Simon Maurberger, ventottesimo a +1’’93. La...

