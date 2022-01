LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2022 in DIRETTA: Italia da delirio! 1° Vinatzer, 4° Razzoli, 8° Sala, 10° Gross! (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI CORTINA DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELLO Slalom DI Kitzbuehel 11.11 Fuori lo svizzero Reto Schmidiger. 11.10 La tracciatura per l’inversione dei trenta sarà affidata all’allenatore degli Italiani Jacques Théolier. Motivo in più per sognare in grande. 11.08 Quando sono scesi trenta atleti abbiamo quattro azzurri in top10: primo Vintzer, quarto Razzoli, ottavo Sala, decimo Gross! Ci attende una seconda manche da urlo! 11.07 In chiave Italia manca all’appello Federico Liberatore (pettorale 39). 11.06 Ventiduesimo a +1”93 Maurberger. Speriamo riesca a qualificarsi. 11.05 L’azzurro Simon Maurberger è partito a ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA FEMMINILE DI CORTINA DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELLODI11.11 Fuori lo svizzero Reto Schmidiger. 11.10 La tracciatura per l’inversione dei trenta sarà affidata all’allenatore deglini Jacques Théolier. Motivo in più per sognare in grande. 11.08 Quando sono scesi trenta atleti abbiamo quattro azzurri in top10: primo Vintzer, quarto, ottavo, decimoCi attende una seconda manche da urlo! 11.07 In chiavemanca all’appello Federico Liberatore (pettorale 39). 11.06 Ventiduesimo a +1”93 Maurberger. Speriamo riesca a qualificarsi. 11.05 L’azzurro Simon Maurberger è partito a ...

