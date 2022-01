L’Iss: “Il booster protegge dall’infezione al 66,7%. Dopo 4 mesi dalla seconda dose scende al 34,7%” (Di sabato 22 gennaio 2022) Arriva il report delL’Iss sui vaccini. L’efficacia della vaccinazione anti-Covid nel prevenire l’infezione da Sars- Cov-2 si riduce nel tempo in tutte le fasce di età. Con la dose di richiamo la protezione si attesta al 66,7%, mentre Dopo quattro mesi dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o vaccino J&J) si arriva al 34,7%. Una piccola riduzione si registra anche nella protezione dalla malattia grave passando dal 97,5% di chi ha fatto già il richiamo all’89% Dopo 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale. È uno dei dati che emerge dal report dell’Istituto superiore di sanità sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia. Iss, report sull’efficacia del booster L’efficacia del vaccino, «come riduzione ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 22 gennaio 2022) Arriva il report delsui vaccini. L’efficacia della vaccinazione anti-Covid nel prevenire l’infezione da Sars- Cov-2 si riduce nel tempo in tutte le fasce di età. Con ladi richiamo la protezione si attesta al 66,7%, mentrequattrodal completamento del ciclo vaccinale (o vaccino J&J) si arriva al 34,7%. Una piccola riduzione si registra anche nella protezionemalattia grave passando dal 97,5% di chi ha fatto già il richiamo all’89%120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale. È uno dei dati che emerge dal report dell’Istituto superiore di sanità sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia. Iss, report sull’efficacia delL’efficacia del vaccino, «come riduzione ...

Advertising

mgsnazionale : RT @carutig: L’ISS certifica che il tasso dei decessi per non vaccinati è pari a 52,9 ogni centomila. Quello dei vaccinati con booster è 1.… - pamelaamadeo : RT @carutig: L’ISS certifica che il tasso dei decessi per non vaccinati è pari a 52,9 ogni centomila. Quello dei vaccinati con booster è 1.… - carutig : L’ISS certifica che il tasso dei decessi per non vaccinati è pari a 52,9 ogni centomila. Quello dei vaccinati con b… - SalvatoreMaior3 : RT @ilmessaggeroit: #covid, l'Iss: tasso di ricovero in intensiva è di 31,3 su 100mila non vaccinati, 39 volte più alto di chi ha il booste… - RandonTizi : RT @ilmessaggeroit: #covid, l'Iss: tasso di ricovero in intensiva è di 31,3 su 100mila non vaccinati, 39 volte più alto di chi ha il booste… -