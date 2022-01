L’Isola dei famosi verso il via | nel cast si prevedono ritorni da reality-show

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 22 gennaio 2022)dei2022 è stata affidata alla conduzione di Ilary Blasi e anche gli opinionisti sarebbero già stati confermati. Neldelhonduregno, infatti, potrebbero confermarsi due ex naufraghi, ma non solo. Nel ruolo di inviato per il programma Mediaset potrebbe subentrare una new-entry proveniente da un format Rai competitor. Tra le altre novità, come papabili concorrenti del gioco spuntano delle coppie vip da concorrente unico, di cui una formata da due ex protagoniste del Grande Fratello.dei2022: si avvicina la partenzadeipotrebbe avere inizio il prossimo mese di marzo 2022, subito dopo la fine della sesta edizione del Grande Fratello VIP in onda su Canale 5. Il rinnovato...