L’Irlanda toglie le restrizioni anti-Covid: “Abbiamo superato la tempesta Omicron. Dosi booster hanno rivoluzionato la situazione” (Di sabato 22 gennaio 2022) L’Irlanda ha abolito la quasi totalità delle restrizioni anti-Covid e torna alla normalità. Il Primo Ministro Micheál Martin ha espresso soddisfazione in una conferenza stampa in cui ha dichiarato che “oggi è una bella giornata perché L’Irlanda ha superato la tempesta Omicron”. Pub, ristoranti, cinema e teatri non devono più chiudere alle 20, possono lavorare al massimo della capienza e non è più necessario il green pass, relegato ai soli viaggi internazionali, per accedervi. Il lavoro da casa non è più obbligatorio e l’unica limitazione a resistere è quella che impone l’uso delle mascherine al chiuso. Martin ha ricordato come il programma delle Dosi booster “abbia radicalmente cambiato la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022)ha abolito la quasi totalità dellee torna alla normalità. Il Primo Ministro Micheál Martin ha espresso soddisfazione in una conferenza stampa in cui ha dichiarato che “oggi è una bella giornata perchéhala”. Pub, ristor, cinema e teatri non devono più chiudere alle 20, possono lavorare al massimo della capienza e non è più necessario il green pass, relegato ai soli viaggi internazionali, per accedervi. Il lavoro da casa non è più obbligatorio e l’unica limitazione a resistere è quella che impone l’uso delle mascherine al chiuso. Martin ha ricordato come il programma delle“abbia radicalmente cambiato la ...

Advertising

fattoquotidiano : L’Irlanda toglie le restrizioni anti-Covid: “Abbiamo superato la tempesta Omicron. Dosi booster hanno rivoluzionato… - fabio_marcati : @paulpot28 @EmmaHappyland @barbarab1974 ????????ma se i no.vax come li chiami tu 80% sono a casa dal lavoro da almeno 4… - zeroricambio : @gba65 @ladyonorato Siete così coglioni che non leggete neanche le notizie per bene, l’Irlanda toglie tutte le rest… - nabopi : @dr_maalox @LaStampa Ancora non si sa come andrà a finire. Da domani pure l'Irlanda toglie le restrizioni. Morawiec… - cravattarossa : Anche l'Irlanda del Nord toglie il green pass a partire dal 26 Gennaio. In Italia dal primo febbraio un pensionato… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Irlanda toglie L’Irlanda toglie le restrizioni anti-Covid: “Abbiamo superato la tempesta Omicron Il Fatto Quotidiano