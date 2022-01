L’industria sta facendo la sua parte, la politica (ancora) no. Scrive Polillo (Di sabato 22 gennaio 2022) Gli ultimi dati sull’evoluzione della congiuntura italiana – secondo la versione del Bollettino economico della Banca d’Italia – sono un misto. Preoccupazioni per l’andamento di una pandemia forse meno pericolosa rispetto al passato, ma comunque in grado di fare male: sia alle persone che alle cose. Il tasso di crescita del Pil per il quarto trimestre dello scorso anno è previsto fermarsi ad uno 0,5 per cento, contro il 2,7 ed il 2,6 dei due trimestri precedenti. Colpa, appunto, di quell’incertezza che di nuovo si è impadronita della vita di migliaia di persone. Sennonché l’inevitabile trepidazione è decisamente superata dalla speranza, che non riguarda solo la congiuntura economica, ma qualcosa di più profondo che ha investito la società italiana. “Alla fine dello scorso settembre”, scrivono gli economisti di Bankitalia, “la posizione netta sull’estero dell’Italia era creditoria per ... Leggi su formiche (Di sabato 22 gennaio 2022) Gli ultimi dati sull’evoluzione della congiuntura italiana – secondo la versione del Bollettino economico della Banca d’Italia – sono un misto. Preoccupazioni per l’andamento di una pandemia forse meno pericolosa rispetto al passato, ma comunque in grado di fare male: sia alle persone che alle cose. Il tasso di crescita del Pil per il quarto trimestre dello scorso anno è previsto fermarsi ad uno 0,5 per cento, contro il 2,7 ed il 2,6 dei due trimestri precedenti. Colpa, appunto, di quell’incertezza che di nuovo si è impadronita della vita di migliaia di persone. Sennonché l’inevitabile trepidazione è decisamente superata dalla speranza, che non riguarda solo la congiuntura economica, ma qualcosa di più profondo che ha investito la società italiana. “Alla fine dello scorso settembre”, scrivono gli economisti di Bankitalia, “la posizione netta sull’estero dell’Italia era creditoria per ...

