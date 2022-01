Lecce-Cremonese in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2021 2022

Leggi su sportface

(Di sabato 22 gennaio 2022) La, l’, latv edi, match valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di. La stagione ha già preso il via ma adesso, dopo la sosta per le Nazionali, è tempo di iniziare a fare sul serio e di lanciare la corsa alla promozione. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 23 gennaio alle ore 18:30; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn e SkyGo. SITOB SportFace.