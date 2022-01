(Di sabato 22 gennaio 2022) Davvero difficile districarsi in mezzo alla normativa per la gestione dell'emergenza-19. Norme emanate e poi superate da altre. Campeggia il disorientamento (e qualche volta pure lo sconcerto) per la giungla di. Per fare chiarezza e capirne di piùdi OrizzonteTV,2519:00. L'articolo Leper la: è una “”.su OS TV2519.00 .

Advertising

orizzontescuola : Le regole anti Covid per la scuola: è una “pandemia burocratica”. SPECIALE su OS TV [Martedì 25 gennaio alle 19.00] - Gabrigrifo1 : Mentre il mondo e il resto d'Europa(tranne Austria) vanno in una direzione cioè quella di togliere o allentare le r… - gianceleste : Sanremo 2022, le regole anti-Covid: vietato avvicinarsi ad Amadeus (perché è insostituibile) - Uzzinuddu : @Riccardo_Man @NonSoloJuve Sai, le regole anti CoViD.. - telodogratis : Zona arancione Sicilia, ultimo giorno di zona gialla, cosa cambia lunedì con le nuove regole anti contagio Covid19 -

Ultime Notizie dalla rete : regole anti

...che si è avuto a partire dal cosiddetto Decreto- frode . Al fine di lottare contro gli abusi legati ai bonus edilizi, infatti, il Governo si è trovato costretto ad introdurre nuoveper l'...... mettere in tasca il passaporto e fare il check - in, oggi il viaggiatore prima di arrivare agli imbarchi in aeroporto ha la necessità di destreggiarsi con le diverse- Covid . Per ...La Confederazione elvetica ha adottato nuove e meno rigorose regole anti covid per poter fare ingresso nel suo territorio. Da sabato 22 gennaio entrano in vigore direttive che consentono agli interess ...«Sei solo un drogato di m…, ti ho avvisato, ora tu vai a prendere i soldi e non te lo dico più, io entro da tua madre e mi faccio dare i soldi». I pusher al servizio dei tre gruppi criminali di Carini ...