Le regole anti Covid per la scuola: è una “pandemia burocratica”. SPECIALE su OS TV [Martedì 25 gennaio alle 19.00] (Di sabato 22 gennaio 2022) Davvero difficile districarsi in mezzo alla normativa per la gestione dell'emergenza Covid-19. Norme emanate e poi superate da altre. Campeggia il disorientamento (e qualche volta pure lo sconcerto) per la giungla di regole. Per fare chiarezza e capirne di più SPECIALE di Orizzonte scuola TV, Martedì 25 gennaio alle 19:00. L'articolo Le regole anti Covid per la scuola: è una “pandemia burocratica”. SPECIALE su OS TV Martedì 25 gennaio alle 19.00 . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 22 gennaio 2022) Davvero difficile districarsi in mezzo alla normativa per la gestione dell'emergenza-19. Norme emanate e poi superate da altre. Campeggia il disorientamento (e qualche volta pure lo sconcerto) per la giungla di. Per fare chiarezza e capirne di piùdi OrizzonteTV,2519:00. L'articolo Leper la: è una “”.su OS TV2519.00 .

Advertising

Zamberlett : RT @ArturoP66023286: #GovernoCriminale Ci aspettiamo un anatema di costui per le sofferenze causate da Draghi e per le regole infami ed ant… - sotirias : RT @ArturoP66023286: #GovernoCriminale Ci aspettiamo un anatema di costui per le sofferenze causate da Draghi e per le regole infami ed ant… - ArturoP66023286 : #GovernoCriminale Ci aspettiamo un anatema di costui per le sofferenze causate da Draghi e per le regole infami ed… - orizzontescuola : Le regole anti Covid per la scuola: è una “pandemia burocratica”. SPECIALE su OS TV [Martedì 25 gennaio alle 19.00] - Gabrigrifo1 : Mentre il mondo e il resto d'Europa(tranne Austria) vanno in una direzione cioè quella di togliere o allentare le r… -