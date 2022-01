Le parole del Cav | Superare le lacerazioni

(Di sabato 22 gennaio 2022) L’Italia oggi ha bisogno di unità, al di là della distinzione maggioranza-opposizione, intorno allo sforzo per combattere la gravissima emergenza sanitaria, per far uscire il paese dalla crisi

Advertising

Mov5Stelle : Mettiamo la parole fine al telemarketing aggressivo. Da oggi il Registro delle Opposizioni acquista maggiore vigore… - juventusfc : Con questa risposta termina la conferenza stampa pre #MilanJuve del Mister. Fra poco il report delle sue parole su… - GenoaCFC : ?????? Il primo allenamento e le prime parole di mister #Blessin da allenatore del Genoa ?? - karsmjl : Non mi pare il fidanzato bortuzzo le abbia dedicato parole dolci prima del richiamo ai consensi eppure lo ha perdon… - C3vLocke : gli ita sanno solo eseguire gli ordini, e poi ordini idioti, da soldatini scemi per l'80% hanno creato un clima di… -

Ultime Notizie dalla rete : parole del

il Giornale

Per questo ha ricevuto il plausopentastellato Mario Perantoni, presidente della Commissione Giustizia della Camera: "LeProcuratore generale Salvi sull'ergastolo ostativo e il 41 - ...... anche se sono certa ce se la prenderà per queste. Mi piacerebbe piuttosto che rimanesse Mattarella, che stimo tanto". "Entusiasta" per la presenzapubblico all'Ariston ("Meno male, l'anno ...Nuova traduzione, condotta sull’edizione integrale, per "Bandiere nella polvere". Opera dalla genesi complessa, in cui il Nobel 1947 dà un posto importante alla voce dei neri ...I nerazzurri fanno più fatica del dovuto a San Siro con la neopromossa. Le parole di Edin Dzeko e Simone Inzaghi a fine match ...