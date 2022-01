Le pagelle dell’Alessandria – Tutti sugli scudi | esterni sempre pericolosi

Leggi su anteprima24

(Di sabato 22 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAlessandria – Vittoria meritata per l’Alessandria di Moreno Longo sul Benevento di Fabio Caserta. Ledei grigi dopo la vittoria ottenuta al Moccagatta: Pisseri 7: Ok nelle uscite e nelle uniche due circostanze in cui viene impegnato severamente: inserimento di Moncini nel primo tempo e deviazione sotto misura di Tello nella ripresa. Prestia 6,5: Fornisce la giusta copertura a Pierozzi e copre con Mantovani stringendo su Tello e Moncini. Mantovani 6,5: Guida bene la difesa e salva provvidenzialmente sulla linea di porta in occasione del colpo di testa di Tello a inizio ripresa. Parodi 6,5: ‘Annulla’ un gol già fatto a Brignola salvando in spaccata sulla conclusione del telesino da pochissimi metri.attento nei compiti di copertura. Pierozzi 7: Abbina fase difensiva e offensiva rendendosi pericoloso più volte ...