Lazio-Atalanta | Tare | “Lavoriamo per sbloccare l’indice di liquidità | qualche possibilità c’è”

"Obiettivo Europa? E' un campionato in mezzo a mille difficoltà, non dobbiamo pensare troppo in avanti ma pensare alla giornata e vedere tra qualche mese dove ci troviamo in classifica". Lo ha detto il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, a Sky Sport prima del match contro l'Atalanta: "Mercato e indice di liquidità? Stiamo lavorando per sbloccarlo, qualche possibilità c'è. Le cose cambiano giorno dopo giorno. La fiducia c'è, se riusciamo fare quello che dobbiamo fare siamo contenti di aiutare la squadra".

