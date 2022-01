Lazio-Atalanta, Sarri: “Anche noi avevamo tante assenze” (Di domenica 23 gennaio 2022) “L’Atalanta aveva grandi difficoltà ma Anche noi avevamo giocatori fuori e i nostri problemi. Penso abbiamo fatto una buona partita dal punto di vista tattico, ci è mancato un pizzico di brillantezza e nel secondo tempo hanno pesato sulle gambe i 120 minuti fatti in Coppa Italia”. Lo ha dichiarato il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, dopo il pareggio contro l’Atalanta. “Il rinnovo del mio contratto? Non ce l’ho avuto sotto il naso – ha detto l’allenatore biancoceleste ai microfoni di Sky Sport – ha avuto problemi più importanti da sbrigare. Comunque una società è fatta di persone e io con queste persone mi trovo bene”. Un’ultima analisi sulla partita: “Dal punto di vista offensivo abbiamo fatto una buona partita ma ci è mancata brillantezza negli ultimi metri. ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) “L’aveva grandi difficoltà manoigiocatori fuori e i nostri problemi. Penso abbiamo fatto una buona partita dal punto di vista tattico, ci è mancato un pizzico di brillantezza e nel secondo tempo hanno pesato sulle gambe i 120 minuti fatti in Coppa Italia”. Lo ha dichiarato il tecnico della, Maurizio, dopo il pareggio contro l’. “Il rinnovo del mio contratto? Non ce l’ho avuto sotto il naso – ha detto l’allenatore biancoceleste ai microfoni di Sky Sport – ha avuto problemi più importanti da sbrigare. Comunque una società è fatta di persone e io con queste persone mi trovo bene”. Un’ultima analisi sulla partita: “Dal punto di vista offensivo abbiamo fatto una buona partita ma ci è mancata brillantezza negli ultimi metri. ...

Advertising

MattiaBriga : Lazio - Atalanta : La partita • Calcio d’inizio • Giro palla, giro palla, giro palla, giro palla, Giro palla, gir… - SkySport : Atalanta, nessun nuovo positivo: con la Lazio si gioca #SkySport #SkySerieA #SerieA #LazioAtalanta #Atalanta - OfficialSSLazio : ?? È online il Match Program di #LazioAtalanta! All'interno l'intervista esclusiva a @LucasLeiva87 ?? Qui per scaric… - Ticinonline : Un punto a testa per Lazio e Atalanta #lazio #roma #atalanta @SerieA - SMSNEWSOFFICIAL : SERIE A: Nella 23a giornata l’Inter ha battuto in rimonta il Venezia, pareggi a reti bianche tra Genoa e Udinese e… -