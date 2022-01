Lazio-Atalanta | Milinkovic-Savic | “Occasione persa | dovevamo vincere”

(Di sabato 22 gennaio 2022) “E’ un’assolutamentevincerla a tutti i costi, non credo che la prossima volta l’si presenti senza i suoi migliori uomini”. Lo ha dichiarato il centrocampista della, Sergej, dopo il pareggio contro l’. “L’unica cosa positiva di questa sera – ha detto il serbo ai microfoni di DAZN – è non aver subito gol. La Champions resta il nostro obiettivo, dobbiamo crederci e ci aiuterà. Abbiamo perso alcuni punti, adesso abbiamo due settimane per preparare le prossime partite: abbiamo un calendario duro e dobbiamo lavorare per migliorare qualcosa che non sta andando bene”, ha concluso. SportFace.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo, l'attacco si è inceppato: a secco tre volte nelle ultime quattro. All'Olimpico con lavince la noia L'non ha trovato il gol in tre delle ultime quattro partite di Serie A , tante volte quante nelle precedenti 39. Colpa anche delle tante assenze in attacco. All'Olimpico ..22.41 Serie A, anticipo0 - 0 La partita tra due squadre che hanno segnato complessivamente 90 gol finisce 0 - 0.escono dall'Olimpico con un punto per uno. Nerazzurri quarti a 43 punti con ...In un match combattuto e terminato col punteggio di 0-0, sorride l’Atalanta falcidiata dal covid, mentre arriva un passaggio a vuoto per la Lazio di Sarri che poteva sfruttare sicuramente più ...Finisce a reti inviolate il match dell'Olimpico tra Lazio e Atalanta. Una gara arida di occasioni se non per il palo di Zaccagni nella ripresa. Come riportato da Lazio Page ...